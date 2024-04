Efteling

Miljoenenboete dreigt voor de Efteling: Raad van State buigt zich over overschrijding bezoekersaantal

Een conflict over de bezoekersaantallen van de Efteling wordt uitgevochten bij de Raad van State. Omwonenden van de Efteling klagen al jaren dat het attractiepark zich niet houdt aan de regels. Als zij gelijk krijgen, zal de Efteling mogelijk een miljoenenboete moeten betalen.

In de natuurvergunning van de Efteling is opgenomen dat het park maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar mag trekken. Dat aantal werd tussen 2018 en 2023 maar liefst vijf keer fors overschreden. Volgens buurtbewoners leidde dat ook tot een overschrijding van de toegestane stikstofdepositie.

Toen omwonenden de provincie vroegen om te handhaven, werd dat in eerste instantie geweigerd. De provincie vond de Efteling als bedrijf nou eenmaal te belangrijk om strenge maatregelen op te leggen. De klagers stapten naar de rechter en kregen gelijk.



Dwangsom

In 2022 bleek dat er voortaan een dwangsom van 20 euro betaald moet worden voor elke bezoeker boven de limiet van vijf miljoen. Maar ook daar vonden de Efteling en de provincie iets op. Als een du­vel­tje-uit-een-doos­je werd in 2022 duidelijk dat het park een andere telmethode mag hanteren.



Sindsdien toetst de provincie de natuurvergunning niet aan de hand van het reguliere bezoekersaantal - 5,43 miljoen in 2023 - maar aan de hand van het aantal personen dat een reisbeweging maakt naar de Efteling. Verblijfsgasten die meerdere dagen blijven slapen, tellen zo maar één keer mee. Op die manier blijft men wél onder de vijf miljoen.



Belanghebbende

Buurtbewoners kunnen zich daar niet in vinden. De Efteling en de provincie zijn het dan weer niet eens met een eerdere uitspraak van de rechter. Daarom stapten ze naar de Raad van State. Woensdag vond een zitting plaats. Die draaide onder andere om de vraag of één van de buurtbewoners een belanghebbende is. Volgens de provincie woont hij op te grote afstand van het park.



Als blijkt dat de provincie de oude telmethode moet gebruiken, wordt dat een duur grapje voor de Efteling. Met 5,5 miljoen bezoekers per jaar, 500.000 meer dan is toegestaan, resulteert een dwangsom van 20 euro per persoon bijvoorbeeld in een boete van 10 miljoen euro.



Respectloos

Een woordvoerder zei in 2022 al dat de Efteling een eventuele boete gewoon zal betalen, zodat de poorten open kunnen blijven. Dat leidde direct tot felle kritiek, omdat de Efteling daarmee respectloos zou omgaan met "het achterliggende principe van de emissie". De Raad van State verwacht binnen drie maanden een knoop te kunnen doorhakken.