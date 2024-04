Thorpe Park

Video: eerste testrit van hoogste en snelste achtbaan in Engeland

De hoogste en snelste achtbaan van Engeland wordt getest. In Thorpe Park vond gisteren de allereerste rit plaats van de recordbrekende rollercoaster Hyperia, gebouwd door Mack Rides uit Duitsland. Vandaag deelt het Britse attractiepark beelden van dat moment.

Fans waren in groten getale aanwezig om de bijzondere mijlpaal vast te leggen. Hyperia is 72 meter hoog en 995 meter lang. De topsnelheid bedraagt ruim 128 kilometer per uur. Inzittenden gaan drie keer over de kop. Tijdens de testrit waren de stoelen nog gevuld met dummy's.

Eén van de meest opzienbarende elementen is een stalled dive loop, waarbij een trein opvallend lang ondersteboven rijdt. Ook een zogenoemde outward banked airtime hill - een naar buiten gebogen heuvel met gewichtsloosheid - maakt veel indruk.



Openingsdatum

Onlangs werd ook de openingsdatum bekend: bezoekers kunnen Hyperia vanaf vrijdag 24 mei uitproberen. De slogan van de attractie luidt Find Your Fearless. Het thema hangt samen met een mythische "gouden godin".