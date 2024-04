Bellewaerde Park

Voorproefje op nieuwe waterattractie Bellewaerde Park in computeranimatie

Bellewaerde Park laat zien wat bezoekers kunnen verwachten van de spectaculaire nieuwe waterattractie Amazonia. Zaterdag opent het Belgische pretpark de 26 meter hoge en 540 meter lange waterbaan met speciale effecten. Een kleurrijke computeranimatie toont het volledige themagebied Mundo Amazonia.

Men realiseerde een Braziliaans gedeelte met naast de grote waterattractie ook twee nieuwe kinderattracties: Rio Do Cacao en Brazilian Buggies. Die zijn eveneens zichtbaar in de video. Bellewaerde spreekt zelf over een "3D-tour".

Een vaartocht in Amazonia gaat ongeveer zes minuten duren. Opvarenden moeten zich onder meer opmaken voor een draaiende lift, een enorme halfpipe en een plotselinge vrije val. Bellewaerde bestelde de attractie bij fabrikant Intamin uit Liechtenstein.