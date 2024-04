Duinrell

Tikibad van Duinrell bestaat veertig jaar: 'Uitgegroeid tot een icoon'

Duinrell staat stil bij de veertigste verjaardag van het beroemde Tikibad. Het subtropische zwemparadijs in het Wassenaarse attractiepark opende vandaag precies veertig jaar geleden, namelijk op 19 april 1984. Eigenlijk was het overdekte waterpark al vanaf dag één een succes.

De bouw van het Tikibad betekende destijds een groot financieel risico. Het was een prestigeproject van graaf Hugo van Zuylen van Nijevelt, de grondlegger van het hedendaagse Duinrell: hij regelde de bouw, de vormgeving en de financiën helemaal zelf. Er werd geld geleend van de bank om de realisatie te kunnen bekostigen.

Uiteindelijk was voor het neerzetten en inrichten van het complex 6,5 miljoen gulden nodig, zo'n 3 miljoen euro. Het riskante plan van de graaf pakte goed uit: al in september 1984 noteerde Duinrell de 300.000e Tikibad-bezoeker. Gemiddeld kwamen er 2143 badgasten per dag. Zij konden zich verheugen op "twee kolossale glijbanen", schreef De Telegraaf enkele maanden na de opening.



Schot in de roos

"Het overdekte waterpark met onder andere een golfslagbad, fonteinen, whirlpools, solarium en sauna is een schot in de roos", meldde de krant toentertijd. "Omdat men eerst een kaartje voor het recreatiepark moet kopen om het bad te kunnen bezoeken, is in vergelijking met vorig jaar het aantal bezoekers aan Duinrell vrijwel verdubbeld tot meer dan een miljoen."







Dagblad Trouw sprak in aanloop naar de officiële opening over "een zwembadcomplex dat op zich al een pretpark is". Van Zuylen van Nijevelt vertelde in een interview dat hij in heel Europa en zelfs in de Verenigde Staten waterglijbanen had getest, om vervolgens twee exemplaren uit te kiezen voor zijn eigen Tikibad.



Disney-resorts

Hij liep al "heel lang" rond met het plan voor een eigen waterparadijs, maar het bestemmingsplan vormde een tijdlang een hindernis. Na veel discussies en een beroepsprocedure bij de provincie ging de eerste paal op 1 februari 1983 de grond in. In totaal waren voor de bouw 226 heipalen nodig. De term Tikibad werd gebaseerd op de Enchanted Tiki Room in de Amerikaanse Disney-resorts.



In het openingsjaar zorgde de populariteit ook voor problemen. "Voor het eerst werd Duinrell geconfronteerd met rijen wachtenden voor de attracties", viel te lezen in De Telegraaf. De graaf beloofde direct een capaciteitsverhoging. "Het bad wil ik bijna twee keer zo groot maken. De vergunningen daarvoor zijn al aangevraagd."







Groeien

Hugo van Zuylen van Nijevelt overleed in 2018 op 87-jarige leeftijd, maar het Tikibad bleef groeien. In veertig jaar tijd steeg het aantal glijbanen van twee naar maar liefst 21 stuks, met een totale lengte van meer dan 1,5 kilometer. In marketingmateriaal wordt de trekpleister gepresenteerd als het "grootste waterpark van de Benelux".



Bij het robijnen jubileum is de naamsbekendheid nog steeds torenhoog. "In Nederland is de term Tikibad synoniem geworden voor zwembad", vertelt een Duinrell-woordvoerster aan Looopings. "Het bad is uitgegroeid tot een icoon, mede dankzij de uitbreidingen van de afgelopen jaren." De laatste grote aanpassing was de komst van een buitengedeelte met vijf glijbanen in 2019.