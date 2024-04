Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: geheimen van nieuwe Europa-Park-achtbaan Voltron onthuld

Hoewel de bouw van de nieuwe achtbaan Voltron Nevera in Europa-Park de afgelopen maanden op de voet is gevolgd, heeft het Duitse pretpark toch nog enkele zaken geheim weten te houden. Zo start de multi-launch coaster met een bijzonder element, waarbij de trein begint te trillen en vervolgens op en neer beweegt als een soort bungee.

Ook in de wachtrij bevinden zich verschillende taferelen die tot nu toe niet in beeld kwamen. Daar hangen bijvoorbeeld meerdere indrukwekkende transformatoren, die regelmatig zorgen voor een knoerthard geluid en spectaculaire vonken. In het midden van de overdekte wachtruimte staat een animatronic van natuurkundige Nikola Tesla, het hoofdpersonage van de attractie.

Tesla belooft bezoekers met behulp van elektriciteit te kunnen transporteren tussen twee torens. Dat resulteert in een zeer heftige achtbaanrit met zeven inversies, vier lanceringen, een draaischijf en een achterwaarts gedeelte. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur, de theoretische capaciteit is 1600 personen per uur. Gisteren kwam al een officiële onride-video naar buiten.



Boog van water

Europa-Park presenteerde Voltron Nevera vandaag aan journalisten en fans. Een videoreportage van Looopings laat niet alleen de achtbaanrit zien, maar ook de wachtrij met effecten en het omliggende Kroatische themagebied. De buitenrij wordt gekenmerkt door verschillende natuurkundige decorelementen, waaronder een boog van water.



Eenmaal binnen passeren bezoekers de werkkamer van Tesla, waar hij in het klein heeft geëxperimenteerd met zijn theorie. Wie goed oplet, kan zien hoe een rat verplaatst wordt van het ene kistje naar het andere. Soms loopt de proef echter verkeerd af en wordt de rat levend verbrand.



Videoscherm

In de ruim opgezette wachtzaal gaan aan weerszijden luiken open en dicht. Aan de ene kant bevindt zich de eerste lancering, aan de andere kant is een videoscherm zichtbaar met een trein die zogenaamd net getransporteerd is. Daarin zitten bekende gezichten, namelijk leden van de familie Mack: de eigenaren van Europa-Park en achtbaanbouwer Mack Rides.



Bezoekers laten hun tassen en losse voorwerpen achter in een gratis kluisje, dat werkt met een pasje. Daarna lopen ze via een trap richting het station. Het instappen gebeurt met behulp van een lopende band. Bij aanvang van de rit worden passagiers toegesproken door een tweede Tesla-animatronic. De uitgang loopt via de kluisjes richting souvenirwinkel Suveniri Nikola Shop.



Waterkrachtcentrale

Wie niet in Voltron durft, kan de achtbaan bekijken vanaf wandelpaadjes en een uitkijktoren. Europa-Park belooft "een mediterrane flair" dankzij "een authentiek Kroatisch landschap" met kalksteen en veel groen, waaronder een zeshonderd jaar oude olijfboom. Het stationsgebouw is ontworpen in de stijl van een oude waterkrachtcentrale.