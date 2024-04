ZooParc Overloon

Verzorger meehelpen in Brabants dierenpark kost 195 euro

Altijd al in de huid van een dierverzorger willen kruipen? De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon introduceert in mei het programma Keeper For A Day. Dat kost 195 euro per persoon. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld de kans om zelf een luiaard en een leeuw te voeren.

Ze lopen een halve dag mee met een dierverzorger, waarbij ze helpen met de dagelijkse werkzaamheden. Zo worden er stallen schoongemaakt en bereidt men het voedsel voor bijvoorbeeld de maki's, dwergapen, luiaarden, giraffen, miereneters, dwergnijlpaarden en leeuwen.

Ook het maken van verrijkingsmateriaal staat op het programma. Volgens parkmanager Roel Huibers is er al langer veel vraag naar het initiatief. "We krijgen regelmatig verzoeken van bezoekers of ze met een dierenverzorger mee mogen lopen", zegt hij.



Volgeboekt

"Dat spreekt enorm tot de verbeelding en dat snappen we uiteraard heel goed, want het is ook fantastisch." ZooParc Overloon noemt het een "exclusieve kans". "In het buitenland zijn er al wel parken die deze kans bieden en die plekken zijn vaak al maanden van te voren volgeboekt."



De activiteit wordt aangeboden op woensdagen en vrijdagen van mei tot en met oktober. Per dagdeel is er plek voor twee personen, vanaf 15 jaar. Ze moeten wel fit genoeg zijn om veel te kunnen lopen. 10 procent van de inkomsten gaat naar Stichting Wildlife, het goede doel van moederbedrijf Libéma.