Bellewaerde Park

Video: 26 meter hoge waterattractie in Bellewaerde Park is open

Bellewaerde Park heeft een sensationele nieuwe waterattractie geopend voor publiek. Vanaf vandaag mogen bezoekers de tientallen meters hoge waterbaan Amazonia bedwingen, een attractie van het type spinning rapids. Daarbij kunnen ze behoorlijk nat worden. Een video van Looopings brengt de volledige beleving in beeld.

De vaartocht bestaat achtereenvolgens uit een wissel richting een schuine lift van 18 meter hoog, een bochtig parcours met een splash, een draaiende verticale lift tot een hoogte van 19 meter, een afdaling richting een halfpipe en - als finale - een vrije val van 5 meter in het stationsgebouw.

De draaiende lift is in totaal 26,4 meter hoog. Met name tijdens het eerste gedeelte van de rit tollen de bootjes gigantisch snel rond. De laatste val vindt plaats in het donker, dankzij twee rolluiken. Op het laagste punt zijn wel lichtgevende groene edelstenen zichtbaar. Momenteel geldt een maximumgewicht van 400 kilo per boot. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van een weegschaal in het station.



Braziliaans thema

Volgens het verhaal betreden bezoekers een oude smaragdmijn. Het Braziliaanse thema werd gekozen in samenspraak met parkeigenaar Compagnie des Alpes. De attractie is afkomstig van fabrikant Intamin uit Liechtenstein.



Bellewaerde-directeur Stefaan Lemey sprak bij de opening over een driedubbele wereldprimeur, want Amazonia bevat drie unieke elementen voor een wildwaterbaan: de draaiende lift, de halfpipe en de vrije val. De bouw kostte 14 miljoen euro. Nooit eerder investeerde Bellewaerde zo veel in één attractie.



Prijzen

In totaal ging 21 miljoen euro naar de Braziliaanse zone Mundo Amazonia, waar ook twee kinderattracties staan. Directeur Lemey is er apetrots op, vertelde hij zaterdagochtend bij de opening. Hij verwacht naar eigen zeggen dat Amazonia meerdere internationale prijzen in de wacht zal slepen.