Legoland Deutschland Resort

Nieuw Peppa Pig-pretpark gaat open in Duitsland, gelegen naast Legoland

Peppa Pig-fans opgelet: in Duitsland gaat komend weekend een nieuw pretpark open rond het bekende varkentje. Bezoekers van Peppa Pig Park Günzburg komen terecht in de wereld van het tekenfilmfiguur, met verschillende kinderattracties. Het park is onderdeel van Legoland Deutschland Resort, waar attractiepark Legoland ligt.

Beide locaties zijn eigendom van de Britse groep Merlin Entertainments. In drie Europese Merlin-parken waren al Peppa Pig-gebieden te vinden: Gardaland in Italië, Heide Park in Duitsland en - sinds kort - Legoland in Denemarken. In Nederland bevindt zich sinds 2022 Peppa Pig World of Play Leidschendam, een overdekte speeltuin.

Nu bestaat er voor het eerst een losstaand Peppa Pig-attractiepark in Europa, naar een voorbeeld van Peppa Pig Theme Park bij Legoland Florida in de Verenigde Staten. Bezoekers moeten aparte entreebewijzen aanschaffen. Ze worden verwelkomd door een bijna 10 meter hoge regenboogpoort.



Achtbaan

Daarachter liggen achtbaan Papa Wutz' Achterbahn, ballonnencarrousel Peppas Ballonfahrt, vrijevaltoren Herr Bulles Hau-den-Lukas, botencarrousel Opa Kläffs Piratenschifffahrt en dinorondrit Opi Mümmels Dino Abenteuer. Het terrein heeft een oppervlakte van 1,6 hectare. De achtbaan is een 155 meter lange family coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla.







Verder bestaat het attractieaanbod uit een doolhof, een bioscoop, een openluchtpodium, een fietsparcours en verschillende speeltuinen, waaronder een waterspeelplaats en een Duplo-zone. Peppa Pig Park Günzburg is van zondag 19 mei tot en met zondag 3 november dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.



Peppa Wutz

Opvallend is dat overal de term Peppa Pig gehanteerd wordt, terwijl het varken in Duitsland officieel Peppa Wutz heet. De reguliere toegangsprijs bedraagt 32 euro, maar online zijn momenteel tickets verkrijgbaar vanaf 19 euro. Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar betalen hetzelfde bedrag. Het naastgelegen Legoland vraagt 64 euro voor een dagkaartje.