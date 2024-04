Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland brengt nieuwe T-shirts uit

Op nieuwe T-shirts van Toverland staat achtbaan Fenix centraal. Het Limburgse attractiepark introduceerde onlangs twee shirts in de stijl van de bekende wing coaster. Daarbij wordt een tekening van de mythische vuurvogel gecombineerd met het Toverland-embleem.

Het Toverland-amulet vormde ook de basis voor een derde shirt. Daarop heeft het goudkleurige beeldmerk een ietwat verweerde uitstraling. Verder is er sinds kort een shirt met het Toverland-logo omringd door sterrenbeelden, afkomstig van een plafondschildering in restaurant The Flaming Feather.

Een vergelijkbaar ontwerp werd eerder al gebruikt voor een Toverland-paraplu. De shirts zijn voor 24,95 euro per stuk verkrijgbaar in de maten XXS tot XXXL. Ze worden verkocht bij Mundo Magica, de souvenirwinkel in entreegebied Port Laguna.