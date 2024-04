Efteling

TikTok-gebruiker filmt ritje in Efteling-achtbaan Vogel Rok met lampen aan

Een paar Efteling-bezoekers hebben Vogel Rok op een ongebruikelijke manier kunnen beleven. Normaal gesproken is een ritje in de overdekte rollercoaster bijna volledig duister. Bij hoge uitzondering ging onlangs de noodverlichting van de attractie aan.

Een jonge TikTok-gebruiker, ene Timo, filmde de verlichte achtbaanrit. "De Vogel Rok is opgelicht!", schreeuwt de euforische knul in de verticale video. "Kijk dit dan! What the fuck!" Een jongen naast hem reageert zo mogelijk nog hysterischer. "Dit heb ik altijd al willen doen!", gilt hij.

In de reacties op TikTok deelt de maker ook de vermoedelijke reden van het activeren van de verlichting. "Moet iemand op het brandalarm drukken net als je gaat", aldus de filmer. Dat is uiteraard niet de bedoeling.



65 kilometer per uur

Vogel Rok, geopend in 1998, is 20 meter hoog en 643 meter lang. De topsnelheid bedraagt 65 kilometer per uur. Voor de bouw werd destijds de Nederlandse firma Vekoma ingeschakeld. Sinds 2022 hoort de coaster bij het themagebied Wereld van Sindbad.



In oktober vorig jaar kwamen nog verschillende foto's naar buiten van het attractiegebouw met de lampen aan. Videobeelden zijn zeldzamer. Online circuleert een onridefilmpje uit 2004. Daarvan is de kwaliteit beduidend slechter.