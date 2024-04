Pakawi Park

Directeur Belgische dierentuin veroordeeld tot gevangenisstraf

De directeur en mede-eigenaar van de Belgische dierentuin Pakawi Park is veroordeeld tot vier jaar cel - waarvan de helft voorwaardelijk - voor de aanranding van negen vrouwen. De slachtoffers werkten bijna allemaal bij het dierenpark.

In juni 2022 diende een directiesecretaresse van Pakawi Park een klacht in tegen bedrijfsleider Tommy P. Verder onderzoek bracht in totaal elf slachtoffers in beeld, twee daarvan waren minderjarig. Ze werden tijdens hun werk lastiggevallen door de man, vaak in een lift of in donkere gangen op kantoor.

De aanklachten van negen van de elf vrouwen leidden dus tot een veroordeling. Justitie wilde dat de man direct aangehouden zou worden. Daar ging de rechtbank niet in mee na een pleidooi van zijn advocate.



Ramp

Volgens haar zou het "een ramp voor de zoo" zijn als er niemand meer is die in het hoogseizoen belangrijke beslissingen kan nemen. Pakawi Park is de komende maanden dagelijks geopend. Mogelijk gaat de dierentuinbaas in hoger beroep. Dan wordt hij voorlopig sowieso niet aangehouden.



P. nam Pakawi Park in 2019 over, samen met Wim Verheyen. Eerder heette de bestemming Olmense Zoo. Men is gespecialiseerd in roofdieren: bezoekers komen onder meer leeuwen, tijgers, luipaarden, servals, moeraskatten en poema's tegen.