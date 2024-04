Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park presenteert nieuwe achtbaanbeleving rond The Phantom of the Opera

Eén van de achtbanen in Europa-Park staat nu in het teken van de wereldberoemde musical The Phantom of the Opera. Wie kiest voor de VR-rollercoaster Eurosat Coastiality wordt ondergedompeld in de sfeer van de theatervoorstelling. De wachtrij en het station zijn aangekleed in dezelfde stijl.

Eurosat Coastiality is de virtualreality-versie van de overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster, met een aparte ingang en een apart station. Vanwege de beperkte capaciteit kost een ritje 7 euro per persoon. Het aantal beschikbare plekken per tijdvak is beperkt, dus geïnteresseerden moeten op tijd tickets reserveren.

In de wachtrij wanen bezoekers zich in de Parijse opera. Er zijn kostuums uit de show te bewonderen en er staat een piano die voortdurend de melodie van het musicalnummer Masquerade speelt. Operazangeres Carlotta verzorgt de voorshow met de veiligheidsinstructies. Een trap leidt naar een ruimte waar de VR-headsets worden uitgedeeld.



Catacomben

De locatie moet Box 5 voorstellen, de plek in het theater die van het Spook van de Opera altijd leeg moet blijven. Als de beleving begint, zakt de vloer zogenaamd naar beneden en betreden bezoekers de duistere catacomben onder het theater. Vervolgens wandelen ze richting een bootje: in werkelijkheid het achtbaankarretje.



Tijdens de achtbaanrit speelt de gondel geen rol meer. Passagiers cirkelen eerst langzaam omhoog richting de grote kroonluchter in het theater, waar het Spook op staat. Hij zorgt voor chaos door het gebouw in brand te steken. Terwijl er paniek uitbreekt, vliegen de inzittenden als het ware door het brandende pand heen. De ervaring werd geproduceerd door Mack Solutions en Mack One.



Minimumleeftijd

Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. De souvenirwinkel bij de uitgang werd ook aangepast. Daar zijn nu Phantom-artikelen verkrijgbaar. Er staan ook rekwisieten, waaronder een muziekdoos in de vorm van een aap. Het voorwerp is afkomstig uit de Duitse versie van de musical, die in 1990 in première ging in Hamburg.



Het verhaal van The Phantom of the Opera gaat over een operahuis dat geterroriseerd wordt door een mysterieuze gemaskerde verschijning: het Spook. Hij valt voor de getalenteerde zangeres Christine. De bekende musical van Andrew Lloyd Webber uit 1986 werd gebaseerd op het Franse boek Le Fantôme de l'Opéra.