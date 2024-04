Walibi Rhône-Alpes

Walibi Rhône-Alpes onthult trein van eerste single-rail coaster in Europa

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes opent komende zomer de eerste single-rail coaster van Europa, gebouwd door de firma Intamin. Deze week werd de bijzondere trein van de spectaculaire attractie Mahuka gepresenteerd. Die bestaat uit negen enkele karretjes voor één persoon: de inzittenden komen achter elkaar te zitten, niet naast elkaar.

Het attractietype, dat hot racer heet, wordt gekenmerkt door een rail met slechts één spoor. Een eerste exemplaar opende in 2021 in Australië. Walibi Rhône-Alpes heeft dit jaar de Europese primeur. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de opening plaats in juni. Een datum is nog niet bekend.

Het achtergrondverhaal gaat over een ontsnapping aan een vuurgod in een duistere jungle. Dat thema komt ook terug bij de trein, die vormgegeven is als een soort verweerde safari-jeep met verschillende stickers erop. Eén daarvan bevat het oude logo van het park.



Lanceringen

Mahuka bestaat bestaat uit twee lanceringen - met een topsnelheid van 67 kilometer per uur - en dertien momenten van gewichtsloosheid. Het parcours is 600 meter lang en 18 meter hoog. Zusterpark Walibi Holland opent volgend jaar een single-rail coaster van een andere leverancier.