Efteling

Efteling-fan (41) laat Pardoes-tatoeage zetten

Een 41-jarige Efteling-liefhebber heeft mascotte Pardoes op zijn onderarm laten zetten. Jeroen van Duyn uit Leerdam besloot een tatoeage te nemen van de vrolijke Efteling-nar. Op Instagram en TikTok verschenen filmpjes waarop hij de creatie laat zien aan Pardoes zelf.

"De Efteling betekent erg veel voor mij", vertelt Van Duyn aan Looopings. "Je bent echt even in een heel andere wereld, waar ik me altijd thuis voel." Ook Pardoes heeft een speciale rol in het leven van de Efteling-liefhebber. "Zijn verschijning vrolijkt mij altijd op, waardoor ik weer verder kan met mijn dag."

Nu kan de veertiger altijd even naar Pardoes kijken. De tattoo bestaat uit een omlijning van het gezicht van de nar. Pardoes is al sinds 1989 de mascotte van de Efteling. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen attractie: Symbolica, het Paleis der Fantasie.