Bellewaerde Park wil dat eigenaar van ontsnapte kangoeroe tien tickets koopt

Het Belgische attractie- en dierenpark Bellewaerde Park wil graag gecompenseerd worden voor het opvangen van een witte kangoeroe. Het dier ontsnapte afgelopen weekend bij een particulier in de buurt van het park. Toen de brandweer de kangoeroe te pakken kreeg, werd het dier naar Bellewaerde gebracht.

Inmiddels heeft de rechtmatige eigenaar zich gemeld: Karel Cannaert (48). Hij kwam vandaag naar Bellewaerde om de kangoeroe weer op te halen, maar het management weigert het dier zomaar terug te geven. Vanwege de tijd en energie die erin geïnvesteerd is, wil men een financiële compensatie zien.

Cannaert moet van Bellewaerde tien entreebewijzen kopen, ter waarde van 450 euro. Dat vindt hij te veel geld. "Het voelt aan alsof ik losgeld moet betalen", vertelt de kangoeroebezitter aan Vlaamse media. "Ik krijg niet graag het mes op de keel."



Politie

De eigenaar riep de politie erbij, maar een bemiddelingspoging liep op niets uit. Daarom blijft de kangoeroe voorlopig in Bellewaerde Park. "Wij hebben als erkende zoo en dierenasiel gezorgd voor de opvang en welzijn van het dier en we vinden het normaal dat we daar een compensatie voor vragen", reageert een woordvoerder.