Walibi Holland

Personeelstekort en storingen: negen attracties in Walibi Holland gesloten

Walibi Holland heeft grote moeite om alle attracties operationeel te houden. Wie op woensdag 17 april in het pretpark was, moest opvallend veel attracties missen. De reden: technische problemen en een hardnekkig personeelstekort.

Maar liefst negen attracties bleven vandaag gesloten. Dat waren reuzenrad La Grande Roue, oldtimerbaan Le Tour des Jardins, theekopjesmolen Pavillon de Thé, carrousel Walibi's Fun Recorder, rondrit Walibi Express, watergevecht Splash Battle, hoedenmolen Los Sombreros, truckparcours Haaz' Garage en de Skydiver.

Acht daarvan worden vermeld op de onderhoudspagina op officiële Walibi-website: Walibi's Fun Recorder ontbreekt daar. Wildwaterbaan El Rio Grande opende later. De attractie zou volgens borden om 12.00 uur operationeel zijn, maar om 13.15 uur stonden bezoekers nog steeds voor een gesloten poort.



Geen kortingsbonnen

Het publiek werd niet gecompenseerd: vertrekkende bezoekers kregen geen kortingsbonnen of vrijkaarten in hun handen gedrukt. Normaal gesproken gebeurt dat wel als er meerdere attracties dicht zijn. Overigens was het niet erg druk. Walibi verwelkomde zo'n 2500 gasten, melden ingewijden.



Looopings heeft een Walibi-voorlichter om commentaar gevraagd, maar hij had geen verklaring voor de grote hoeveelheid sluitingen. De woordvoerder wilde alleen kwijt dat "een aantal attracties in onderhoud of tijdelijk gesloten" zijn.