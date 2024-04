Walibi Holland

Video: de fontein van Walibi praat en spuit weer

De pratende fontein van Walibi Holland is weer tot leven gekomen. Het pretpark gaf het bekende object afgelopen winter een nieuw uiterlijk: voortaan oogt de fontein als een soort robot, met twee verschillende ogen, lampen als oren en kabels als haar. Tot vandaag bleef de blikvanger stil.

Tweeënhalve week na de seizoensstart komt er weer water én geluid uit. Bezoekers kunnen dagelijks een praatje maken met de fontein, net als voorheen. Uit de ogen, mond, neus en haren van de robot spuiten waterstralen, net als uit de pilaar waar het gezicht aan bevestigd is. Daar is ook een misteffect in verstopt.

Het gewijzigde uiterlijk hangt samen met een make-over van themagebied Play Ground. Nieuwe decors moeten speelgoed voorstellen. Ondanks de aanpassingen veranderde er niets aan het stemgeluid: de interactieve fontein klinkt nog steeds als een man met een lage stem. Ook het repertoire bleef onveranderd.