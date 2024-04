Efteling

Meer bekend over Efteling-toneelstuk van Jon van Eerd: rol voor Patrick Martens

In een nieuwe toneelstuk over de Efteling van Jon van Eerd speelt onder meer Patrick Martens mee. Vorige maand werd duidelijk dat Van Eerd werkte aan een klucht met de titel Een Nacht in de Efteling. Meer informatie ontbrak toen nog. Inmiddels zijn de castleden bekendgemaakt. Ook het verhaal is nu duidelijk.

Dat gaat over de zusjes Julia en Sophie, die tijdens een nachtelijk avontuur terechtkomen in de Efteling. Er blijkt echter iets vreemds aan de hand te zijn: niets klopt meer. De Fakir heeft hoogtevrees, de klokken van Frau Schmetterling - de moeder van Max en Moritz - staan stil, de muizen denken dat ze een olifant zijn en in Danse Macabre zijn de geesten hun ritmegevoel kwijt.

Verder is Roodkapje op zoek naar haar ware identiteit. Uiteindelijk moeten de Efteling-bewoners zich komen verantwoorden in de talkshow van Eva Drienek. De makers beloven "een doldwaas en aanstekelijk komisch avontuur" dat uitmondt in "een opeenstapeling van misverstanden, briljante decorvondsten en uitdagende luchtkastelen".



Op hol geslagen

Een Nacht in de Efteling draait om "de waarheid tussen fantasie en werkelijkheid". "Dit is de op hol geslagen wereld van de Efteling, zoals u de Efteling nog nooit hebt beleefd." Jon van Eerd verzorgt de tekst en de regie.



Naast Martens doen ook Zjon Smaal, Suzanna Pleiter, Cathalijne de Sonnaville en Bente Stoelwinder mee. De voorstelling speelt in ieder geval op vrijdag 27 december in Theater Het Speelhuis in Helmond. Andere data en locaties moeten nog bekendgemaakt worden.



Het Mysterie Van

Patrick Martens is onder meer bekend van de tv-series Zoop, Wie is de Mol?, Expeditie Robinson, Koffietijd en Het Perfecte Plaatje. Hij heeft ook een link met de Efteling: in het verleden presenteerde hij de spellen in het Efteling-kinderprogramma Het Mysterie Van, uitgezonden bij RTL Telekids.