Put bij Anton Pieck Museum verhuist niet naar de Efteling

Een oude put bij het Anton Pieck Museum in Hattem wordt niet verplaatst naar de Efteling. Vorig jaar werd duidelijk dat de Efteling het zogeheten putje van Assisi wilde overnemen van het Gelderse museum. Na cultuurhistorisch onderzoek heeft de gemeente besloten om de put te laten staan.

Anton Pieck was in 1930 op reis in het Italiaanse stadje Assisi. Daar raakte hij gecharmeerd van een waterput, waar hij een houtsnede van maakte. Toen Pieck in de jaren tachtig de binnenplaats van zijn eigen museum ontwierp, gaf hij dezelfde put een plekje. Vervolgens is de put daadwerkelijk gebouwd in 1984.

Tegenwoordig is het pleintje niet meer toegankelijk voor publiek. Toen plannen ontstonden om de karakteristieke put te verwijderen, meldde de Efteling zich bij het museum. Het attractiepark had de put graag neer willen zetten op het vernieuwde Anton Pieckplein, aan de rand van het Efteling Museum.



Veertig pagina's

Cultuurhistoricus Jojanneke Clarijs deed in opdracht van de gemeente Hattem onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de put. Dat resulteerde in een veertig pagina's tellend document, waarin Clarijs de voor- en nadelen van een verhuizing uiteenzet. Er komen ook afbeeldingen voorbij die verraden waar de put precies zou komen te staan, inclusief een mock-up van de beoogde locatie.



"Een verhuizing van de put uit Hattem naar het Anton Pieckplein in de Efteling heeft vooral negatieve gevolgen voor de erfgoedwaarde van de binnenplaats tussen het Voerman Stadsmuseum en het Anton Pieck Museum", luidt één van de conclusies. Ook "de gaafheid, de zeldzaamheid, de sociaal-maatschappelijke waarden en de belevingswaarden" zouden afnemen.



Replica

"Alles overwegende is het verlies aan cultuurhistorische waarden groter dan de winst." Voor de gemeente was dat voldoende om het weghalen van de put te blokkeren. De Efteling is niet van plan om zelf een replica te bouwen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het ging ons juist om de originele put."