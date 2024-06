Efteling

Langdurige sluiting van Efteling-attractie Oude Tuffer: bijna drie weken dicht

De Oude Tufferbaan in de Efteling is het grootste gedeelte van de maand juni gesloten. Bezoekers kunnen bijna drie weken geen ritje maken op de oldtimerbaan. De familieattractie ging vandaag, op maandag 3 juni, dicht voor een grote opknapbeurt.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond op zaterdag 22 juni. Er vindt de komende tijd "regulier onderhoud" plaats, meldt een woordvoerder aan Looopings. Daarbij worden geen grote zichtbare wijzigingen aan de attractie verwacht. Wel past men de wachtrij iets aan.

De Oude Tufferbaan stamt uit 1984. In 2019 onderging de attractie een gedaantewisseling. Er kwamen toen onder andere nieuwe voertuigen. Vorig jaar werd duidelijk dat de baan tegenwoordig niet bestand is tegen zware regenval: bij slecht weer kunnen de oldtimers niet rijden.



Herbouw

Op dit moment zijn ook de Stoomtrein, wildwaterbaan Piraña, vliegende tempel Pagode, speelgebied Nest en rondvaart De Zes Zwanen buiten gebruik voor onderhoud. Verder is Spookslot-vervanger Danse Macabre nog niet operationeel. In het Sprookjesbos ontbreekt het sprookje van Hans en Grietje vanwege een herbouw.