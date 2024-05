Plopsa Group

Nieuwe Plopsa-directeur presenteert zijn toekomstplannen: nieuwe achtbanen en grote parade

De Plopsa Group gaat de komende periode niet stilzitten. Dat is de boodschap van de nieuwe algemeen directeur Carl Lenaerts, die in oktober vorig jaar begon. In de Looopings Podcast doet hij uit de doeken wat de plannen zijn voor de verschillende Plopsa-parken in België, Nederland en Duitsland. Met name in het Duitse Holiday Park wordt opvallend veel geïnvesteerd.

Daar openen de komende jaren verschillende kinderattracties in een Blinky Bill-gebied, een Smurfen-darkride, een waterpark, een sensationele spinning coaster én een familieachtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Laatstgenoemde coaster komt in het teken te staan van 100% Wolf, een animatieproductie van Studio 100.

Ook in België komen er verschillende grote projecten aan, waaronder vakantiepark Plopsa Village in De Panne. Lenaerts legt uit waarom daar gekozen is voor een algemeen thema in plaats van huisjes in Studio 100-stijl. Plopsaland zelf verruilt de huidige fietsparade volgend jaar voor een grotere parade in Disney-stijl.



Grond aangekocht

Daarnaast komen de uitbreidingsmogelijkheden van het attractiepark aan bod. Er blijkt recentelijk een groot stuk grond aangekocht te zijn. Over de toekomst van darkride Het Bos van Plop wordt binnenkort een beslissing genomen. En wat moet er gebeuren om de aanhoudende files rond Plopsaland te verminderen?



Plopsa Coo in de Ardennen maakt zich op voor drie nieuwe attracties. Bovendien is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd een bouwvergunning voor een Plopsa-hotel aan te vragen. In Nederland wordt niet alleen gekeken naar nieuwe attracties voor Plopsa Indoor Coevorden; men zoekt eveneens naar mogelijkheden voor nieuwe Plopsa-parken.



Vorige directie

Directeur Lenaerts staat ook stil bij zijn loopbaan vóór dat hij aan de slag ging voor Plopsa. Verder vertelt hij in hoeverre de huidige plannen voor Plopsa 2.0 al klaarlagen toen hij aan de slag ging bij de pretparkgroep. Zijn alle projecten van de vorige directie direct van tafel geveegd of konden concepten hergebruikt worden?