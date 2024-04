Chessington World of Adventures Resort

Bezuinigingen in Engels pretpark: drie grote attracties dicht op rustige dagen

Een pretpark in Engeland heeft een opvallende bezuinigingsmaatregel doorgevoerd. Drie attracties in Chessington World of Adventures blijven dit jaar standaard gesloten op rustige dagen buiten het hoogseizoen. En dat zijn geen kleine kinderattracties, maar serieuze publiekstrekkers.

Het gaat om safaritocht Zufari: Ride into Africa, waterbaan Tiger Rock en achtbaan Rattlesnake. Op de website van Chessington wordt aangegeven wanneer bezoekers de drie attracties moeten missen: een heleboel doordeweekse dagen in maart, april, mei, juni, september en oktober 2024.

In juli en augustus zijn de bewuste attracties wel gewoon dagelijks geopend. Het attractieaanbod van Chessington was al uitgekleed. Zo staat powered coaster Scorpion Express al bijna twee jaar stil. "Tot nader order gesloten", geeft het park aan. Bij de interactieve darkride Tomb Blaster vinden werkzaamheden plaats.



Merlin

Chessington World of Adventures is onderdeel van Merlin Entertainments. De groep bezit ook andere bekende Britse bestemmingen, waaronder Alton Towers, Thorpe Park, Legoland Windsor en vestigingen van Madame Tussauds, The Dungeon en Sea Life.