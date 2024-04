Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris presenteert bijzonder concert met muziek uit de Disney-parken

Een bijzonder concert met muziek uit Disneyland Paris is nu online terug te kijken. Ter gelegenheid van de 32e verjaardag van het Disney-resort konden fans, medewerkers en andere genodigden op vrijdag 12 april Disneyland Paris in Concert bijwonen. In zo'n anderhalf uur tijd bracht het Sinfonia Pop Orchestra bekende melodieën uit de Disney-parken ten gehore.

Het concert vond plaats in het Studio Theater van het Walt Disney Studios Park. Inmiddels staat de volledige registratie van ruim tachtig minuten op YouTube. Bij het samenstellen van het programma deinsde Disney er niet voor terug om ook verdwenen attracties en shows onder de aandacht te brengen, tot groot genoegen van het publiek.

Het orkest kreeg gezelschap van zes zangers. De show begon met nummers uit Disney-klassiekers Beauty and the Beast, The Jungle Book en The Little Mermaid, gevolgd door Marvel-soundtracks en hits uit The Lion King. Eén van de hoogtepunten was een medley met de attractiemuziek van The Twilight Zone Tower of Terror, It's a Small World, Le Visionarium, Peter Pan's Flight, Phantom Manor en Pirates of the Caribbean.



Fantillusion

Na de herkenbare melodie van Star Wars klonken de twee oude soundtracks van achtbaan Space Mountain, namelijk Mission 2 uit 2005 en De la Terre à la Lune uit 1995. Het laatste gedeelte van de show bestond uit een Pixar-blokje met Toy Story, Cars, Ratatouille, Up, Finding Nemo en Coco. De finale draaide om nummers uit Frozen én de muziek van avondparade Disney's Fantillusion en avondshow Disney Illuminations.