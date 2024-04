Walibi Holland

Dit is de nieuwe website van Walibi Holland

Walibi Holland heeft een nieuwe website. De opmaak komt grotendeels overeen met de nieuwe site van zusterpark Walibi Belgium, die vorige maand gelanceerd werd. Er is gekozen voor een clean uiterlijk met veel rustgevende kleuren als wit en grijs. Bovenaan de homepage begint direct een promotievideo te spelen.

Daaronder valt te lezen: "Er is genoeg te beleven want wij hebben meer dan veertig attracties voor jong en oud." Walibi vraagt ook aandacht voor de variabele ticketprijzen, korting voor families en voordelige kindertickets. Voortaan beperkt de menubalk zich tot vier items: het attractiepark, vakantiepark Walibi Village, de openingskalender en een nieuwe ticketshop.

Via een aparte menu verschijnt een uitgebreidere lijst met opties. Attracties kunnen niet alleen gefilterd worden op de categorieën Kids, Thrill en Family, maar ook op themagebied, attractietype en de aanwezigheid van een Fast Lane, een actiefoto of een ingang voor single riders. De vorige website stamt uit 2020. Die was een stuk kleurrijker.



Openingstijden

Nog niet alle onderdelen werken. Zo staan op de pagina met openingstijden geen openingstijden. Wel valt daar een cryptische zin te lezen waar bezoekers niet veel wijzer van zullen worden. "Afhankelijk van de periode in het jaar, vakanties en evenementen hanteren we bepaalde openingstijden", aldus Walibi.