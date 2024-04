Attractiepark Toverland

Toverland-attractie Dragonwatch maakt weer testvluchten na aanpassingen

De heropening van Dragonwatch in Toverland laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Sinds begin januari is de tientallen meters hoge parachutetoren dicht vanwege een technisch mankement. De afgelopen dagen vonden weer testvluchten plaats.

In de tussentijd zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd, meldt een woordvoerster van het Limburgse pretpark aan Looopings. "We hebben aanpassingen gedaan aan de techniek van de attractie", laat de voorlichtster weten.

"Nu zijn we aan het testen." Het park kan nog geen datum noemen voor een heropening. "Maar zodra Dragonwatch weer operationeel is voor onze gasten, brengen we dat uiteraard naar buiten."



Upgrade

Dragonwatch werd gebouwd door de Liechtensteinse fabrikant Intamin. De toevoeging was afgelopen zomer onderdeel van een grote upgrade van themagebied Avalon, een investering van 11,5 miljoen euro. Bezoekers hebben er weinig plezier aan kunnen beleven: de attractie was vaker buiten bedrijf dan geopend.



De technische complicaties bereikten een dieptepunt op 2 januari, toen bezoekers maar liefst drieënhalf uur vastzaten in de stilgevallen gondels. Dragonwatch is in feite een prototype. Oudere parachute towers gebruiken een hydraulische aandrijving; in Toverland is de aandrijving elektrisch.