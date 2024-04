Efteling

Bestaande Efteling-abonnees in lastig parket als ze willen overstappen

Abonnementhouders van de Efteling kunnen in een lastig parket komen als ze willen overstappen naar een andere abonnementsvorm. Gisteren werden drie nieuwe varianten geïntroduceerd: Classic (225 euro), Plus (275 euro) en Premium (390 euro), met verschillende voorwaarden. Ze worden verkocht vanaf 11 juni. Maar wie onlangs een pas heeft verlengd, kan voorlopig niet switchen.

Het is volgens de Efteling technisch gezien niet mogelijk om van abonnement te wisselen, ook niet tegen bijbetaling. Bestaande abonnementhouders worden automatisch overgezet naar een Plus-abonnement, met de bijbehorende voorwaarden. Zij zullen de resterende looptijd moeten afwachten voordat ze kunnen wisselen naar Classic of Premium.

Dat is onder andere balen voor Efteling-fanaten die liever een Premium-pas zouden aanschaffen om gebruik te kunnen maken van extraatjes als hogere kortingen, toegang tot een special evenement en een gratis souvenir. Zij hebben pech, tot hun bestaande jaarkaart afloopt. Wie per maand betaalt en al langer dan twaalf maanden een abonnement heeft, kan wel overstappen.



Automatisch

Ook Efteling-abonnees waarvan het jaarabonnement de komende weken stopt, staan voor een moelijke keuze. Zij mogen hun pas tot 11 juni verlengen voor de oude prijs, maar ze krijgen dan wel automatisch het Plus-abonnement. Personen die willen overstappen naar Classic of Premium, zullen tot 11 juni moeten wachten. Tot die tijd mogen ze het attractiepark niet in hun met abonnement.



De Efteling is gisteren - maandag 15 april - gestopt met de verkoop van abonnementen. Die datum is niet toevallig gekozen: dankzij dit tijdsbestek voldoet men te allen tijde aan de lopende voorwaarden van bestaande abonnementhouders, die worden omgezet naar een Plus-abonnement.



25 dagen

De Plus-optie is op 25 dagen per jaar niet geldig, terwijl bestaande abonnees hebben betaald voor een abonnement dat op maximaal veertien dagen per jaar niet gebruikt kan worden. Maar in de periode tussen 14 april 2024 en 13 april 2025 staan slechts veertien geblokkeerde dagen op de Plus-kalender. Daarna volgen er meer. De Efteling houdt zich op deze manier dus netjes aan de oude voorwaarden.