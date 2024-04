Bellewaerde Park

Nieuwe wildwaterbaan met halfpipe in Bellewaerde Park gaat komend weekend open

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park heeft bekendgemaakt wanneer de wereldprimeur Amazonia opengaat. De sensationele waterattractie van fabrikant Intamin wordt komend weekend officieel in gebruik genomen. Zaterdagochtend 20 april mogen fans, journalisten en andere genodigden de waterbaan uitproberen.

Daarna is het de beurt aan het grote publiek. Amazonia is de allereerste attractie van het type spinning rapids: een wildwaterbaan met opzienbarende elementen als een verticale draaiende lift, een enorme halfpipe met een splash en - als verrassing, net voor het uitstappen - een vrije val.

Eigenlijk zou de attractie vanaf zaterdag 30 maart operationeel zijn. Die datum werd niet gehaald door technische complicaties. De afgelopen weken vonden bijna voortdurend tests plaats. Drie weken later kunnen bezoekers van Bellewaerde alsnog instappen. Ze zullen wel rekening moeten houden met kinderziektes.



Brazilian Buggies

Amazonia is onderdeel van het Braziliaanse themagebied Mundo Amazonia, samen met de nieuwe boomstambaan Rio Do Cacao en de nieuwe achtbaan Brazilian Buggies. Laatstgenoemde coaster is al wel open. Ook de bestaande waterbaan Rio Do Cafe - voorheen River Splash - wordt nu bij Mundo Amazonia gerekend.