Attractiepark Toverland

Toverland neemt vier statiegeldautomaten in gebruik

In Toverland zijn vier nieuwe statiegeldautomaten neergezet. Bezoekers kunnen daar voortaan hun lege flesjes, blikjes en bekers achterlaten. Het statiegeld wordt dan teruggestort of teruggegeven. Dat kan op drie verschillende manieren.

Wie kiest voor de Tikkie-app ontvangt het bedrag direct op de rekening. Het is ook mogelijk om handmatig bankgegevens op te geven voor een uitbetaling. Verder kan de automaat een bon printen voor contant geld. Zo'n voucher is in te leveren bij alle horecapunten in het park.

Tot slot is er nog een optie om statiegeld te doneren aan het goede doel; Make-A-Wish Nederland. Op blikjes en flesjes wordt in Nederland 15 eurocent statiegeld geheven. Daarnaast vraagt Toverland zelf 1,50 euro statiegeld voor herbruikbare bekers, bedoeld voor warme dranken.



Vertraging

Het project liep enkele weken vertraging op: eigenlijk hadden de automaten er al in februari moeten staan. Ze zijn te vinden naast de toiletten in entreegebied Port Laguna, voor verkoopbalie Smouldering Roast in themadeel Avalon, tegenover het draaiende rad Wirbelbaum in parkdeel Wunderwald en links van Katara Plaza in de Magische Vallei.



Toverland zorgde in alle gevallen voor een thematische overkapping. Een oude automaat bij funhouse Villa Fiasko is komen te vervallen. Horecagelegenheden en souvenirwinkels accepteren alleen nog bonnetjes, geen lege verpakkingen.