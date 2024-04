Energylandia

Twee nieuwe achtbanen in Pools pretpark eindelijk open

Het nieuwe themagebied van Energylandia is eindelijk toegankelijk, twee jaar later dan gepland. Eigenlijk zou het Poolse pretpark in 2022 Sweet Valley openen, een themadeel dat volledig in het teken staat van snoep, chocolade en andere zoetigheden. Er staan onder meer twee achtbanen. Het project liep meermaals vertraging op.

Nu kunnen bezoekers Sweet Valley alsnog ontdekken. Hoogtepunten zijn twee familieachtbanen van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Ze worden gesponsord door cosmeticamerk Fluff Superfood en het moederbedrijf Nacomi. Daarom heten de attracties Fluff Choco Chip Creek en Nacomi Honey Harbor.

Fluff Choco Chip Creek is een mijntrein met een lengte van 1200 meter en een hoogte van 16,5 meter. Treinen halen een topsnelheid van 55 kilometer per uur. Nacomi Honey Harbor - 254 meter lang - gaat maximaal 46 kilometer per uur. De uitbreiding van 4 hectare bestaat uit tien verschillende attracties.



Dinnershows

Naast de coasters zijn dat Candy Carousel, Candy Critters, Bumble Boats, Bon Bon Balloon, Crazy Barn, Mini Track' Tour Ride en Twis'tea. Er wordt nog gewerkt aan een tweede fase met het Sweet Valley Town Hall Theatre, een multifunctionele theaterzaal met een capaciteit van duizend personen. Energylandia wil de locatie gaan gebruiken voor zowel parkshows als dinnershows.



Wie door het zoete thema zin heeft gekregen in iets lekkers, kan terecht bij een groot aantal nieuwe horecapunten: Pop Mania, The Hungry Hen, Wacky Waffles, Snowflake Peak, Rainbow Spring, Sweet Shake, Bubble Barn, Madame Bon Bon's en The Beehive Bistro.



Six Flags

Voor het thema werd de Nederlandse partij Jora Vision ingeschakeld. Dankzij de komst van Sweet Valley telt Energylandia in totaal negentien achtbanen: een Europees record. Het Duitse Europa-Park en het Oostenrijkse Prater volgen op afstand, met veertien coasters. Wereldwijd is Six Flags Magic Mountain in Californië de nummer één, met twintig verschillende achtbanen.