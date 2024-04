Efteling

Unieke foto's laten zien: zo bouwde de Efteling het Volk van Laaf

Hoe werd het Volk van Laaf in de Efteling gebouwd? Afbeeldingen van de totstandkoming van het vrolijke luilekkerland waren tot nog toe schaars. Dankzij een bijzonder archief kunnen we nu zien hoe het Lavenlaar in 1989 en 1990 is verrezen. De onafhankelijke Efteling-encyclopedie Eftepedia publiceerde vandaag vele tientallen bouwfoto's.

Ze zijn afkomstig van Kim Rahagers, de schoondochter van toenmalig bouwkundig tekenaar Hans Kipping. Hij heeft de werkzaamheden destijds nauwkeurig gedocumenteerd. Eerder dit jaar verschenen al 265 foto's van de bouw van Fata Morgana, ook gemaakt door Kipping.

De Laven zijn een creatie van wijlen creatief directeur Ton van de Ven. Hij bedacht eind jaren tachtig een guitig volkje dat na een lange tocht dwars door de aarde in de Efteling terechtkwam, om er te wonen en te werken. Ze besloten bovengronds te gaan toen ze in Kaatsheuvel rond de carnavalsperiode de kreet "alaaf!" hoorden.



Puntdaken

Efteling-bezoekers kunnen sinds 1990 vijftien verschillende Laven-huisjes bewonderen. Daarvan zijn de meeste toegankelijk voor publiek. De speelse bouwstijl wordt gekenmerkt door puntdaken met een bol. Verder liet Van de Ven zich inspireren door verschillende architectuurstromingen van over de hele wereld.



Eigenlijk zou de attractie Land van Laaf gaan heten. Om verwarring met Het Land van Ooit te voorkomen, werd de naam uiteindelijk aangepast naar Volk van Laaf. Het bourgondische clubje bestaat uit één vrouw - Oermoeder Lot - en verder alleen mannen.