Efteling

Efteling introduceert drie verschillende abonnementen: 225 tot 390 euro per jaar

De Efteling geeft abonnementhouders meer flexibiliteit. Tot nu toe waren de abonnementsvoorwaarden voor iedereen gelijk. Vanaf dinsdag 11 juni bestaan er drie verschillende passen: Classic (225 euro per jaar of 20 euro per maand), Plus (275 euro per jaar of 25 euro per maand) of Premium (390 euro per jaar of 35 euro per maand).

Ze vervangen het huidige Efteling-abonnement, dat 250 euro per jaar of 23 euro per maand kostte. De bijbehorende toegangsdagen, voordelen en extra's gaan ook op de schop. Zo is de voordeligste optie, het Classic-abonnement, slechts geldig op 290 dagen per jaar.

Classic-abonnees zijn bijvoorbeeld niet welkom op weekenddagen in juni, in de herfstvakantie, in de kerstvakantie en op veel weekenddagen van oktober tot en met begin februari. Tussen maart en juni 2025 worden zestien dagen op de kalender geblokkeerd.



Vriendentickets

Deze abonnees krijgen geen korting meer op eten, drinken en souvenirs. Wel ontvangen ze twee vriendentickets met 50 procent korting, gratis toegang of korting op andere parken, 25 procent korting op oud en nieuw en 25 procent korting op theatershow Caro.



De variant Plus lijkt het meest op het bestaande Efteling-abonnement, met 340 dagen toegang per jaar. Voorheen mochten abonnementhouders op maximaal veertien dagen per jaar niet naar binnen. Bij een Plus-abonnement stijgt dat naar 25 dagen. De huidige 5 procent korting op eten, drinken en souvenirs blijft voor deze groep bestaan. Ook deelt de Efteling een welkomstdrankje en hapje uit aan Plus-abonnees die een Efteling-verblijf boeken.



Danse Macabre

Wie echt elke dag van het jaar de kans wil krijgen om naar de Efteling te gaan, kiest voor een vip-abonnement. De Premium-pas is daarnaast goed voor 10 procent korting op eten, drinken en souvenirs. Verder zorgt de Efteling voor een souvenirtje, vier vriendentickets met 50 procent korting, een luxe borrelplank bij het boeken van een verblijf én toegang tot minimaal één speciaal evenement per jaar. In 2024 zal dit vermoedelijk een preview zijn van de nieuwe attractie Danse Macabre.



Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leeftijd: senioren krijgen geen korting. Mensen met een beperking betalen 5 euro per maand of 50 euro per jaar minder of een abonnement naar keuze. Het parkeerabonnement wijzigt voorlopig niet.



Verlengen

De wijzigingen gaan op dinsdag 11 juni in. Tot die tijd worden geen nieuwe abonnementen meer verkocht. Het is wel mogelijk om een bestaande pas te verlengen voor de oude prijs. Wie daar gebruik van maakt, gaat automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden van een Plus-kaart.



Dat geldt geldt ook voor abonnees die per maand betalen en al minimaal twaalf maanden een abonnement hebben: vanaf het eerstvolgende incassomoment na 11 juni betalen zij 25 euro per maand voor een Plus-abonnement. Willen ze liever Classic of Premium, dan kunnen ze online overstappen. De Efteling waarschuwt dat het Premium-abonnement beperkt verkrijgbaar is.



60 euro meer

De meest recente prijsverhoging vond plaats op 1 januari. Toen steeg het tarief van een reguliere jaarkaart al van 215 euro naar 250 euro per persoon. Vergeleken met vorig jaar zijn Plus-abonnees komende zomer dus 60 euro meer kwijt voor toegang op minder dagen. Ze rekenen immers 275 euro af in plaats van 215 euro.