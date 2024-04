Walibi Belgium

Walibi-ontwerper lacht om nieuwe naam Walt Disney Studios: 'Zal ik het logo sturen?'

De nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris komt een ontwerper van Walibi Belgium wel heel bekend voor. Het Disney-park wordt binnen afzienbare tijd hernoemd tot Disney Adventure World. Fabien Manuel, verantwoordelijk voor het design van verschillende Walibi-attracties, gebruikte de generieke term eerder al.

Hij ontwierp een tijdje geleden een logo voor het themagebied Adventure World in Walibi Belgium. Het beeldmerk staat onder meer op prullenbakken in de zone. Een fansite besloot er voor de grap Disney-logo's overheen te fotoshoppen. "De nieuwe afvalbakken van het Walt Disney Studios Park!", luidde het commentaar.

Ontwerper Manuel kan er wel om lachen. Hij deelde de fotobewerking op zijn Instagram-kanaal. "Ondertussen in Walibi Belgium, op mijn logo-ontwerp voor Walibi Adventure World...", schrijft de Fransman. "Disneyland Paris, als het nodig is kan ik jullie wel het originele logo sturen?"



Calamity Mine

Disneyland gaat de naam Adventure World officieel gebruiken vanaf de opening van een nieuwe themawereld rond Frozen, naar verwachting in 2025. In het gelijknamige Walibi-gebied staan de attracties Buzzsaw, Dalton Terror, Calamity Mine, Little Swing, Guitar Riff, Poneys en Dragon Boat.