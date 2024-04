Leveranciers

Video: nieuwe attractie van Italiaanse fabrikant is variant op bekende polyp

De Italiaanse attractiebouwer Zamperla heeft een variant ontwikkeld op de welbekende polyp. In een nieuw ontwerp van de fabrikant kreeg de octopus, zoals het attractietype in de volksmond wordt genoemd, hangende gondels.

Zamperla noemt het concept zarantula, een verwijzing naar de spinnensoort tarantula. Net als bij een polyp zijn er verschillende op en neer bewegende armen met tollende gondels eraan. In totaal telt de attractie dertig zitplaatsen.

De theoretische capaciteit bedraagt 720 personen per uur, met een rittijd van negentig seconden. Passagiers zitten vast met schouderbeugels. De zarantula heeft ook veel weg van het type magic, ontwikkeld door het Duitse bedrijf Huss Park Attractions.



Spin

Zamperla presenteert de ride als een intensieve attractie voor gezinnen. Er geldt een minimumlengte van 120 centimeter. Volgens de firma zijn er veel mogelijkheden op het gebied van themathiek. In een voorbeeld staat in het hart van de molen een spin met een hoedje.