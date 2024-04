Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Drama in Diergaarde Blijdorp: vijf zeeschildpadden dood door technisch mankement

Diergaarde Blijdorp is vijf zeldzame zeeschildpadden verloren door een technisch defect. De Rotterdamse dierentuin ving de afgelopen maanden meermaals dikkopschildpadden op, die gevonden werden aan de Nederlandse kust. Het gaat om één van de grootste zeeschildpaddensoorten ter wereld.

Door een technisch probleem zijn meerdere dieren overleden. Dat gebeurde op vrijdag 5 april. "Een technisch mankement aan een sensor heeft in één van de tijdelijke quarantaine bassins de watertemperatuur dermate ontregeld, dat het vijf dikkopschildpadden fataal is geworden", meldt Blijdorp.

Het dierenpark noemt de gebeurtenis "een klap voor iedereen die zich de laatste maanden heeft ingezet voor het herstel van de afgelopen winter aangespoelde dieren". Er blijven drie exemplaren over. "Terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de exacte oorzaak, gaat de zorg voor de overgebleven drie schildpadden uiteraard door."



Oceanium

Deze dieren zwemmen in twee andere bassins in de overdekte waterwereld Oceanium. Ze zijn volgens Blijdorp in afwachting van een uitzetting op de plek van herkomst. De dikkopschildpad, ook wel onechte karetschildpad genoemd, komt normaal gesproken voor in de Grote Oceaan, de Indische Oceaan, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.



Blijdorp heeft als enige Nederlandse partij de benodigde vergunningen en faciliteiten om zeeschildpadden op te vangen. "Als wij dieren die min of meer ten dode zijn opgeschreven uiteindelijk weer kunnen uitzetten, dan zijn dat mooie dingen", zei Blijdorp-dierverzorger Mark de Boer in februari. Hij vertelde dat de dieren ondergebracht zouden worden in een bassin van zo'n 21 graden.