Efteling: Danse Macabre

Video: Het Onnoembare laat van zich horen in de Efteling

Het Onnoembare, een mysterieus personage uit het verhaal rond de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, is voor het eerst te horen in het attractiepark. De duistere stem komt voor een nieuwe voorstelling van Virginie en Otto Charlatan. Zij treden op bij de bouwplaats met hun draaiorgel Esmeralda.

De Efteling introduceerde dit weekend twee nieuwe shows met de Charlatans, waarvan de eerste in het teken staat van een zwart katje. In de tweede show wil Otto zijn partner verrassen met een vrolijk lied. Hij vond even verderop, in 't Koetshuys, een orgelboek met twaalf vrolijke melodieën.

Virginie is blij verrast, tot de orgelmuziek plotseling verandert in de onheilspellende klanken van de Danse Macabre. Dat was het laatste nummer dat haar betovergrootvader Joseph Charlatan als dirigent begeleidde tijdens een internationaal muziekconcours in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel, voordat hij samen met alle orkestleden verdween.



Achterstevoren

Virginie raakt in paniek. "We moeten dit terugdraaien", concludeert ze. Otto begrijpt haar verkeerd en begint de muziek van het orgel achterstevoren af te spelen. Dan komt plotseling Het Onnoembare aan het woord, de stem van acteur en zanger Stanley Burleson. "Dwazen, wees gewaarschuwd", zegt hij.



Als Virginie het boek uit het orgel haalt, blijkt op de achterkant de term "Danse Macabre" te staan. Ze bergt het object op met een rood lint eromheen en geeft aan dat de muziek nooit meer afgespeeld mag worden, omdat het boek "levensgevaarlijk" is. Daarna volgt een vergelijkbaar segment als in de eerste nieuwe show: een lied, een fotomoment en de presentatie van kruiden.