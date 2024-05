Walibi Belgium

Walibi Belgium onthult meer ontwerpen van themagebied met nieuwe achtbaan

Walibi Belgium laat gaandeweg meer los over Dock World, het nieuwe themagebied dat volgend jaar open moet gaan. Een bouwaanvraag bevatte vorig jaar al enkele concepten en technische tekeningen. Sinds kort prijken meer ontwerpen op bouwschuttingen in de omgeving.

Rond waterbaan Flash Back en lanceerachtbaan Psyké Underground hing Walibi onlangs een groot aantal posters op. Die verraden hoe het havenstadje Dock World moet gaan ogen. De twee bestaande attracties krijgen een haventhema om in de zone te passen. Psyké Underground gaat weer Turbine heten, net als in het verleden.

Het stationsgebouw van de 42 jaar oude attractie krijgt een vervallen uiterlijk, overwoekerd met planten. Daarnaast opent een nieuwe launched family coaster van fabrikant Gerstlauer. Het lijkt erop dat bezoekers zullen plaatsnemen in treinen in de vorm van haaien. Passagiers scheren straks vlak over het water heen.



Vuurtoren

We zien onder meer huisjes op palen. Ook liggen er meerdere boten in het water. Eén van de blikvangers wordt een grote vuurtoren. "Port de Wavre", staat daarop. Andere gebouwen op de tekeningen hebben namen als Hungry Sharky en Cannery Factory. Affiches verraden dat er wordt gevist op kabeljauw en garnalen.