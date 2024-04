Efteling: Danse Macabre

Video: nieuwe Danse Macabre-show in de Efteling gaat over mysterieuze zwarte kat

Een raadselachtige zwarte kat gaat een steeds prominentere rol spelen in het verhaal achter de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. Het mysterieuze dier wordt nu ook prominent benoemd in een voorstelling met Virginie en Otto Charlatan, die te zien is in aanloop naar de opening van Danse Macabre.

De Charlatans zijn met hun draaiorgel Esmeralda neergestreken in het Huyverwoud, waar de middeleeuwse abdij van Danse Macabre verrezen is. Sinds november 2022 hebben ze hun eigen show naast het bouwterrein. Toeschouwers komen steeds meer te weten over het echtpaar: de verhaallijn wordt regelmatig aangepast.

Zo introduceerde de Efteling al nieuwe versies van de show in maart 2023, juli 2023, oktober 2023 en nu weer in april 2024. Bijzonder is dat er dit keer meerdere varianten in dezelfde periode gespeeld worden. Bezoekers weten vooraf niet welke voorstelling ze gaan bekijken. Eén verhaallijn staat in het teken van het zwarte katje.



Levensgevaarlijk

Otto heeft het dier geaaid en gevoerd, zo ontdekt Virginie. Zij is daar woest over. "Jij hebt geen idee!", roep ze uit. "Jij weet niet wat dat beest allemaal kan aanrichten! Dat beest is levensgevaarlijk." Otto blijkt zelfs gezuiverd te moeten worden. Hij belooft het katje nooit meer aan te zullen raken. In de laatste making-of van Danse Macabre werd ook al een link gelegd tussen de kat en het kwaad.



Vervolgens brengen de twee een nieuw lied ten gehore over bijgeloof. Na een fotomoment - bij hoge uitzondering gratis, zo benadrukt Otto - komt de kruidencollectie van Virginie tevoorschijn. Virginie zegt bij de abdij kruiden geplukt te hebben voor haar mengseltjes. Ze zouden werken tegen chronische nachtmerries, koude rillingen, beklemming, kippenvel, nachtelijk onbehagen en angst.



Souvenirwinkel

Volgens Otto zijn de producten binnenkort te koop bij Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de inpandige souvenirwinkel van Danse Macabre. "Wij worden rijk", gniffelt Virginie opgetogen. "Zij hebben niks door", reageert Otto.



In de show sommen de Charlatans ook op wat het Huyverwoud allemaal inhoudt, naast de abdij: een kerkhof, een overwoekerde kruidentuin, een koetshuis, een half ingestorte kruisgang, het mausoleum van de betovergrootvader van Virginie, de graven van verdwenen orkestleden en een taverne, waar ze een kruidenierszaak gevestigd hebben. Danse Macabre gaat in het najaar open.