Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Bizar: Slagharen sluit achtbaanbeugel af met stekkerdoos

Het afsluiten van een achtbaanbeugel gebeurt in Attractiepark Slagharen op een wel heel vreemde manier. Medewerkers van het Overijsselse pretpark hebben een defecte veiligheidsbeugel van familieachtbaan Mine Train geblokkeerd met behulp van een zwarte stekkerdoos.

Het snoer werd om de beugel en de reling van een karretje heen geknoopt, met de stekker in één van de stopcontacten. Hoewel de merkwaardige actie niet echt een technisch risico vormt, zorgt de stekkerdoos wel voor een behoorlijk knullig beeld.

Kennelijk waren er geen afzetlinten of tiewraps voorhanden. Het amateuristische tafereel werd vrijdagmiddag vastgelegd door een pretparkfan. Bij het poortje richting het karretje in kwestie was ook een prullenbak geplaatst, om duidelijk te maken dat het bakje niet gebruikt mocht worden.



Vekoma

Mine Train is een 335 meter lange en 13 meter hoge junior coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 2001. Het is één van de twee achtbanen in het park, naast lanceerachtbaan Gold Rush uit 2017.