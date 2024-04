Disneyland Paris

Disneyland Paris toont ontwerpen van nieuwe attracties rond Frozen en Tangled

Disneyland Paris opent binnen enkele jaren verschillende nieuwe attracties in het Walt Disney Studios Park, dat Disney Adventure World gaat heten. Deze week werden nieuwe ontwerpen gepubliceerd van de uitbreidingen. Zo zien we voor het eerst een duidelijke schets van een attractie die in het teken staat van de animatiefilm Tangled.

Raiponce Tangled Spin - vernoemd naar de Franse benaming van Rapunzel - wordt een klassieke theekopjesmolen, maar dan met bakjes in de vorm van bootjes. Bezoekers zullen rondjes draaien onder wensballonnen, bekend van de filmscène met het lied I See the Light.

De attractie komt te liggen aan de nieuwe boulevard Adventure Way, waarvan eerder al ontwerpen naar buiten kwamen. Men wandelt er langs tuinen geïnspireerd op bekende Disney-verhalen. De promenade eindigt bij een groot meer, Adventure Bay, waar een bedieningsrestaurant in art-nouveaustijl wordt gerealiseerd.



The Regal View

Het etablissement gaat The Regal View Restaurant and Lounge heten. Ook daarvan is een nieuw ontwerp verschenen. Er kan gedineerd worden met de Disney-prinsessen, met uitzicht op Adventure Bay. Disney zal de waterpartij naar eigen zeggen gebruiken als "entertainmentpodium met een 360 graden-uitzicht". Op de vijver van 70.000 vierkante meter worden shows vertoond met fonteinen, muziek, licht en speciale effecten.



Aan de andere kant van het meer komt een Frozen-themagebied te liggen. Een nieuwe schets toont een gigantische bergwand met een Scandinavisch stadje in het fictieve koninkrijk Arendelle, inclusief een vuurtoren, een kasteel, een klokkentoren en Elsa's ijspaleis. De belangrijkste attractie wordt een kopie van de darkride Frozen Ever After in Hong Kong Disneyland.



Worlds of Pixar

Disney Adventure World start straks bij het overdekte gedeelte World Premiere, voorheen Studio 1, dat uitkomt op het plein World Premiere Plaza. Vanuit daar verspreiden bezoekers zich over de themagebieden Adventure Way, Marvel Avengers Campus, Worlds of Pixar en World of Frozen. Later moet ook een Lion King-gedeelte toegevoegd worden, al is dat project nog niet officieel bevestigd.























In aanbouw