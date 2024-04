Disneyland Paris

Disneyland Paris: nieuw interieur voor winkels in Disney Village

De make-over van Disney Village komt op stoom. In het uitgaansgedeelte van Disneyland Paris ondergaan verschillende winkels de komende maanden een metamorfose. Vandaag zijn ontwerpen naar buiten gebracht van de toekomstige interieurs, met nieuwe winkelconcepten.

De transformatie van Disney Village werd al jaren geleden aangekondigd. Nu zit er eindelijk schot in de zaak. Dit jaar komen de winkels The Disney Gallery, Disney Fashion en Disney Fashion Junior aan de beurt. Men voegt The Disney Gallery en Disney Fashion samen tot een grote kledingwinkel. Het assortiment zal ook bestaan uit sieraden en accessoires.

Disney Fashion Junior wordt een shop met huishoudelijke artikelen en Disney-decoraties voor in huis. Op een later moment krijgt de huidige Disney Store de naam Disney Wonders. Bezoekers vinden daar souvenirs van alle bekende Disney-merken onder één dak. Een deel van de winkel wordt gereserveerd voor een seizoensgebonden assortiment, bijvoorbeeld rond evenementen of nieuwe films.



Tweede leven

Een nieuwe tekening toont het exterieur van Disney Wonders, met daarvoor kinetische kunstwerken afkomstig uit de Gardens of Wonder in het Disneyland Park. Ze werden ontwikkeld ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. De objecten krijgen over een tijdje dus een tweede leven in Disney Village.



Verder is voor The Lego Store een nieuwe voorgevel bedacht, met Disney-figuren in Lego-stijl. Uiteindelijk zal ook Sports Bar gemoderniseerd worden. Disney wil van het vrij toegankelijke gebied "een moderne, warme en dynamische ervaring" maken. Dat moet bereikt worden met "nieuwe restaurants en winkels, vernieuwde voorgevels en verbeterde landschapsarchitectuur".