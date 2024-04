Disneyland Paris

Vakantiepark Disneyland Paris krijgt Donald Duck-thema: de Jonge Woudlopers

Davy Crockett Ranch, het bungalowpark van Disneyland Paris, komt in het teken te staan van Donald Duck. Dit jaar wordt gestart met het gefaseerd vervangen van de vakantiehuizen. Het nieuwe thema draait om de Jonge Woudlopers, de fictieve scoutingclub uit de verhalen van Donald Duck en Duckstad.

De eenden Kwik, Kwek en Kwak zijn prominente leden van de vereniging. Hun hopman heet Breedborst. Franse Disney-fans kennen de Jonge Woudlopers als Castors Juniors. In het Engels wordt de term Junior Woodchucks gebruikt.

De blokhutten worden volgens Disney "modern en comfortabel", maar het park moet "een oase van rust midden in de natuur" blijven. "Dit renovatieproject zal de thematiek van het verblijf naar een hoger niveau tillen, met decoraties die knipogen naar Disney-personages als de Jonge Woudlopers, samen met Donald Duck en zijn vrienden."



Sequoia Lodge

Disneyland Paris begon in 2012 met een omvangrijk plan om alle accommodaties in het resort te renoveren. Sindsdien kwamen Disney Hotel Santa Fe, Disney Hotel Cheyenne, Disney Hotel New York - The Art of Marvel en het Disneyland Hotel aan de beurt. Er wordt al gewerkt aan plannen voor het opknappen van Disney Sequoia Lodge.