Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult ontwerpen voor grote transformatie: Studio 1 wordt World Premiere

World Premiere is de nieuwe naam van Studio 1 in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Vandaag deelt Disney verschillende ontwerpen van het toekomstige uiterlijk van de overdekte promenade. De naam hangt samen met een transformatie van het volledige park, dat binnenkort door het leven zal gaan als Disney Adventure World.

Studio 1 gaat later deze maand dicht voor een verbouwing. Naar verwachting vindt de heropening plaats in de lente van 2025. Hoewel de term Studios uit de parknaam verdwijnt, neemt men niet volledig afscheid van het filmthema. In World Premiere wanen bezoekers zich straks op een glamoureuze filmpremière in Hollywood.

"Na het passeren van de toegangscontrole worden gasten getransporteerd naar levendige, moderne filmstudio in de openlucht, waar ze onder een sterrenhemel te gast zijn in het hart van Hollywood", laat Disney weten. In plaats van tweedimensionale gevels kiest men voor een "ambachtelijk decor" dat een eerbetoon brengt aan historische filmtheaters in Hollywood en de entertainmentindustrie in het algemeen.



Theaterdistrict

Eenmaal buiten zullen bezoekers World Premiere Plaza betreden, een theaterdistrict in art-decostijl. Daar staan onder meer het Studio Theater en het Animagique Theater. "We zijn bezig om het centrale plein te veranderen in een dynamische en warme omgeving met decors gebaseerd op beroemde façades van theaters op Broadway en West End."



Er worden maar liefst 112.000 bomen en planten toegevoegd. Disney belooft dat de ervaring na zonsondergang dankzij sfeerverlichting "nog levendiger en magischer" zal zijn. De nieuwe indeling van het gebied lekte afgelopen zomer al grotendeels uit dankzij ingediende bouwplannen.























Decors in aanbouw