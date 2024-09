Parc Astérix Paris

Nieuw spookhuis Parc Astérix vertelt het verhaal van Pompeï

Een nieuw spookhuis in Parc Astérix draait om Pompeï, de Italiaanse stad die in het jaar 79 na Christus getroffen werd door een verwoestende vulkaanuitbarsting. Tijdens halloween-evenement Peur sur le Parc kunnen bezoekers dit jaar het haunted house Les Enfers de Pompéi ontdekken, ofwel: de hel van Pompeï.

Door het exploderen van de vulkaan Vesuvius werd de stad bedolven onder lava en een dikke laag vulkanisch as. De plek bleef eeuwenlang vergeten, tot de stad in de achttiende eeuw werd herontdekt en opgegraven. De restanten bleven goed bewaard onder de as: men vond huizen, voorwerpen en zelfs lichamen terug.

In het spookhuis bevinden bezoekers zich in de chaos die ontstaan is na de uitbarsting. "De bewoners zijn als het ware uit de hel verrezen en terroriseren alles wat op hun pad komt", laat Parc Astérix weten. "Vastgeklemd tussen leven en dood storten deze gruwelijk verminkte slachtoffers zich op de laatste overlevenden, in de hoop hen te kunnen verslinden of een uitweg te vinden voor hun tragische lot."



Zeven ruimtes

Les Enfers de Pompéi, gelegen in het Romeinse themagebied, bestaat uit zeven ruimtes met decors en rook-, licht-, geluids- en geureffecten. Volgens Parc Astérix is de beleving niet geschikt voor personen jonger dan 16 jaar. Tickets kosten 5 euro per persoon.



De andere spookhuizen heten Catacombes, Le Tombeau des Dieux, Mission Perdue en La Colère d'Anubis. Verder wordt gezorgd voor een geheime bar, de scare zone La Malédiction du Sirius, een monsterparade en een horrorbuffet in restaurant Le Cirque.



Lichtshow

Er doen driehonderd acteurs mee aan het evenement. Peur sur le Parc vindt dit jaar plaats tussen zaterdag 5 oktober en maandag 11 november. Op negen dagen is het park geopend tot 01.00 uur. Dan vindt bij inverted coaster OzIris een lichtshow plaats.