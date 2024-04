Parque de Atracciones de Madrid

Wachttijden van attractiepark in Madrid nu online zichtbaar

De actuele wachttijden van een groot attractiepark in Madrid zijn voortaan online te zien. Looopings heeft Parque de Atracciones de Madrid toegevoegd aan het overzicht op looopings.nl/wachten. Daar worden de wachttijden en showtijden van tientallen Europese pret- en themaparken bijgehouden.

Parque de Atracciones de Madrid opende in 1969. Tegenwoordig is de trekpleister onderdeel van Parques Reunidos, de groep van bijvoorbeeld Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het pretpark in de Spaanse hoofdstad telt maar liefst zeven achtbanen, waaronder Abismo, Tornado, TNT - Tren de la Mina en Tarántula.

De gegevens zijn afkomstig uit het digitale systeem Speedy Pass, dat bezoekers kunnen gebruiken om tegen betaling een rij over te slaan. Parque de Atracciones de Madrid ligt op ongeveer een half uur rijden van een ander Parques Reunidos-park, namelijk Parque Warner Madrid. Daarvan staan de wachttijden ook online.