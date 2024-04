Kermis

Kermisbezoeker mishandelt beveiliger in Den Haag: zwaar letsel

Op de kermis in Den Haag is woensdagavond een bewaker mishandeld. Een 24-jarige man uit Amsterdam werd rond 21.50 uur tegengehouden bij de ingang omdat een detectiepoortje afging. Hij moest worden gefouilleerd, maar weigerde dit. Vervolgens liep de bezoeker gewoon door.

Hij betrad het kermisterrein, maar werd tegengehouden door de beveiliging. Toen de man weigerde om de kermis te verlaten, ontstond er een worsteling. Daarbij pakte de verdachte één van de beveiligers vast middels een nekklem. De medewerker liep daarbij zwaar letsel op.

Politieagenten konden de twintiger even later aanhouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling. De Amsterdammer mag zich ook niet meer vertonen op de kermis. Op vrijdag 12 april wordt hij voorgeleid.



Enorme impact

"Gelukkig is door het snelle handelen van het andere beveiligingspersoneel ernstiger voorkomen", laat de politie weten. "Het incident heeft enorme impact gemaakt op het slachtoffer." De kermis op het Haagse Malieveld duurt nog tot en met zaterdag 27 april.