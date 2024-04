Pleasure Beach Resort

Boxershort van Engels pretpark gaat viral: 'Dare to ride'

Het Engelse pretpark Pleasure Beach verkoopt boxershorts met nogal suggestieve teksten. Door namen en slogans van achtbanen te printen op onderbroeken, ontstonden - bedoeld of onbedoeld - pikante souvenirs. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een boxer aanschaffen met "Dare to ride" op de achterkant.

Dat is de slogan van lanceerachtbaan Icon, geopend in 2018. Het opvallende product kost 12,95 pond. Op een band van een andere onderbroek - ook 12,95 pond - prijkt "I rode The Big One", een verwijzing naar de mega-achtbaan The Big One.

Met een beetje fantasie kunnen de teksten uiteraard ook iets anders betekenen. De boxers zijn niet alleen in het park in Blackpool verkrijgbaar, ze worden ook verkocht in de webshop van Pleasure Beach.



Gestoord

Op socialmedia-platform Reddit leverde een foto van één van de kledingstukken honderden likes op. "Wat is de meest gestoorde merchandise die je ooit hebt gezien?", staat erbij. "Deze hoef ik niet uit te leggen." Meerdere gebruikers geven aan de items eigenlijk best graag te willen hebben.