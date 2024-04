Plopsa Resort Belgian Coast

Video: vogel bouwt nest in Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness

The Ride to Happiness in Plopsaland is niet alleen geliefd bij mensen. Een vogel blijkt de sensationele spinning coaster uitgekozen te hebben als broedplaats. In één van de inversies van de 35 meter hoge achtbaan bevindt zich momenteel een vogelnest.

Een filmpje van een bezoeker toont hoe de vogel wegvliegt als er een trein passeert. Zodra de karretjes voorbij zijn, keert het dier weer terug. The Ride to Happiness haalt een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Treinen worden twee keer gelanceerd. De draaiende gondels - met dancemuziek aan boord - gaan vijf keer over de kop.

Het Plopsa-management heeft de gevleugelde achtbaanliefhebber ook gespot. "We gaan het nestje maandag vóór openingstijd voorzichtig weghalen met een hoogwerker, uit het oogpunt van dierenwelzijn", vertelt een woordvoerster aan Looopings.