Disneyland Paris

Nieuwe Alice in Wonderland-show Disneyland Paris eind mei in première

Een nieuwe Alice in Wonderland-show in Disneyland Paris is te zien vanaf eind mei. De publiekspremière van Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland vindt plaats op zaterdag 25 mei. Dat heeft Disney vrijdag officieel bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met fans.

Daar werden ook beelden getoond van het podium. De productie is losjes gebaseerd op de bekende Disney-animatiefilm, al kregen de personages wel een nieuw uiterlijk. Er doen ook acrobaten en BMX-rijders aan mee.

Disneyland beschrijft Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland als "een spannende ervaring, waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen in een energie confrontatie". "Acrobaten verleggen hun grenzen en het publiek kiest uit twee mogelijke eindes." In het Frans heet de show Retour au Pays des Merveilles.



Theater of the Stars

De voorstelling wordt opgevoerd in de grote showarena van het Walt Disney Studios Park, achter Marvel-gebied Avengers Campus. In het verleden konden bezoekers daar Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular bekijken. Voortaan draagt de locatie de titel Theater of the Stars.