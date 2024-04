Le Pal

Nieuwe waterachtbaan Fjord Explorer is open: 27 meter hoog, 80 kilometer per uur

Een nieuwe waterachtbaan in een Frans pretpark haalt een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Attractiepark Le Pal heeft deze maand Fjord Explorer geopend, een 27 meter hoge combinatie van een rollercoaster en een waterbaan. Het parcours werd ontworpen en gefabriceerd door Mack Rides uit Duitsland.

Met een totale lengte van 497 meter is een ritje in Fjord Explorer kort maar krachtig. Na de lift volgen verschillende bochten en afdalingen, alvorens boten een splash maken op een vijver. Rond Fjord Explorer werd een Scandinavisch themagebied gerealiseerd, met kleurrijke huisjes en een vuurtoren. Er klinkt muziek van Audiogazer, het bedrijf van de Duitse componist Andreas Kübler.

De bouw kostte 12,5 miljoen euro. Een kwart van het investeringsbedrag is afkomstig uit Europese subsidies. Voor het ontwerpen van de wachtrij en de omgeving schakelde Le Pal de Belgische firma BoldMove in. Die partij was vorig jaar al verantwoordelijk voor de interactieve darkride Champi'Folies.



Kapitein

In de rij, gedecoreerd door de Belgische leverancier Eye-Opener Decors, betreden bezoekers de werkplek van een kapitein. Volgens het verhaal woont hij in een klein dorpje vlakbij de fjorden van Noorwegen. De gepensioneerde oceanograaf heeft verkenningsboten ontwikkeld zodat bezoekers op expeditie kunnen gaan.