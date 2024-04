Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak rijdt weer, maar onderhoud is nog niet klaar

Eén van de populairste attracties in de Efteling is weer open na een sluiting van bijna zestien weken. Houten achtbaan Joris en de Draak ging na de kerstvakantie dicht voor groot onderhoud. Eerder was de rollercoaster ook al buiten gebruik tussen eind oktober en 22 december, de start van de kerstvakantie.

De Efteling spreekt over een "megaproject": sinds 2022 is de volledige houten baan vervangen. "Dit hebben we gedaan om de levensduur ervan te verlengen en het onderhoud te verminderen." Er werd met meer dan vijftig mensen aan gewerkt. Ook was er een gigantische kraan voor nodig.

Verder is de gevel van het stationsgebouw geschilderd en zijn de medaillons opnieuw gedecoreerd. Binnen werden de toegangspoortjes en de vallende vaandels vernieuwd, buiten knapte men het fotopunt en de wachtrij op. Daarbij was onder andere aandacht voor de houten vlonder en het zogeheten Kabinet der Strijdlustigen. De liftheuvel is voorzien van een nieuwe trap.



Tijdelijke wachtrij

Sinds gisteren kunnen bezoekers weer een ritje maken. Toch is het omvangrijke onderhoudsproject nog niet volledig afgerond. Zo moet een deel van het straatwerk op het voorplein nog vernieuwd worden. Ook het moeras in de wachtrij is nog niet af. Om die reden heeft de Efteling een tijdelijke wachtrij gerealiseerd met dranghekken, gelegen bij de Python.